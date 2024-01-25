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Kırsaldaki zeytin ağaçlarına bakım şart

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Kırsaldaki zeytin ağaçlarına bakım şart
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizin sembolü olarak bilinen ve kara elmas olarak adlandırılan zeytin ağaçlarının son zamanlarda birer birer kurumaya yüz tuttuğu iddia edildi.
Özellikle kırsal alanlarda bulunan zeytinlerin önce bir dallarında ani kuruma oluşması sonrasında birkaç ay içerisinde tüm ağacın kuruduğu bize ulaşan bilgiler arasında yer alırken, bu konuda bazı vatandaşların endişelendikleri bildirildi.
Bu arada tecrübeli zeytin üreticilerinin kendi bahçelerinde bu hastalığın görünmesine imkan vermemek adına zeytin toplama işleminin bitimiyle, önce budama yaptıkları sonrasında ise kökten en uca kadar tüm ağaçlarını ilaçladıkları bize gelen bilgiler arasında yer almakta.
Ancak kırsal alanlarda ve özellikle ilaçlama yapmanın zor olduğu tepelik bölgelerde bulunan zeytinlere en azından havadan ilaçlama yapılması gerektiği bildirildi.
 
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