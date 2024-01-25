SOSYAL MEDYANIN SESİ

Önce yandaşlara istihdam şimdi de terfi



Kıb-Tek ile ilgili saptanan rotada Boşbakan ile Emir erlerinden müteşekkil Emiralangiller şürekası emin adımlar ile ilerliyor.

Rota uzun vadede ‘’ Özelleştirme’ kısa vadede ‘Kurultay ‘ için oy verecek ve oy verecekleri yönlendirecekleri memnun etmek.

Önce bizde olanlar kuruma istihdam edildi. Sora El-Sen’in sesinin ve soluğunun kesilmesi için El-Sen yönetim kurulu üyelerinin oğulları ile yakınları kuruma sokuldu. Buna El-Sen’in geri kalan yöneticileri soğuk su içtikten sonra bademcikleri şiştiğinden ses çıkartmayınca istenen yaşandı.

Şimdi hükümet tarafından görevlendirilen Kıb-Tek yönetim kurulu terfiler ile ilgili sahaya indi. Bizden olan yandaşlara terfiler dağıtılmaya başlandı. Terfi hakkı olanlar es geçilerek ‘Kurultay’da etkili olacak ileride istenileni yapacak kişiler kollanmaya çalışıldı.

El –Sen, başkanı Ahmet Tuğcu ile birlikte tepki vermeye başladı. Bugüne kadar nerelerdeydiniz a guzzum demeyeceğim. Tuğcu ile birlikte uyanmaları ve ses vermeleri de bence olumlu. Çünkü gidilen yol çok karanlıktı ve kesin uçurumdan aşağı uçabilirlerdi

(Taner Ulutaş)



Fark Hepsi Bu mu?: Bir medya araştırmasının sonuçlarına göre, Güney Kıbrıs KKTC'den yüzde 5 daha ucuz... Pek büyük değilmiş aradaki fark... Çoğumuza göre genel bir alışverişte yüzde 5 ucuzluk için, ulaşım maliyet ve külfetlerini de göze alarak o tarafa geçmeye gerek yok... Yahu, yaşamları ucuz olsaydı Güney'in tüketicileri bizim tarafa bu denli akın ederler miydi?..

(Ahmet Tolgay)



Dr. Süleyman Uluçay siyasette daha çok yenidir ancak hekim kimliğiyle onu tanıyanlar ne kadar mütevazi ve alçakgönüllü bir insan olduğunu zaten bilir. Bir kere karşısındaki insana o içten ve samimi ses tonuyla "hocam" diye hitap etmesi, ne kadar harika bir insan olduğunun en büyük göstergesidir. Mağusa`yı çok daha ileri noktalara taşıyacağından herkes emin olabilir.

(Turgay Gezen)



Şimdiki siyaset Kıbrıslı Türkleri “ayrı devlet” sahibi yapmıyor!

Görünmez yapıyor.

Türkiye’nin önünü de açmıyor bu siyaset!

Sanırım bu çıkmazı Kıbrıslı Türklerin gerçek iradesi değiştirecek.

İlk seçimde, yeni bir sonuç, Türkiye’yi de yeni bir siyasete yöneltecek.

(Cenk Mutluyakalı)



Kötü Yönetim Sonuçları :

Bunun Dünyada pekçok örnekleri vardır.

1. Filistinliler topraklarını İsraillilere satıp, üretimden koptular

Satılan gayri menkuller o halkın assetleriydi

Elden gidince, bir daha geri alınamaz. Şimdi yüksek görünüp, alınan nakit, bir süre sonra erir.

Ve o ilk mülk sahiplerinin torunları, yeni sahiplerin yanında işci olur, tamirci olur. Hükmetmek yeni mal sahiplerine geçer.

2. İkinci. cihan harbinde Almanlar kendilerini üstün ırk görürlerdi

Paris ten, Atina ya ve Kuzey Afrikaya kadar zaptettiler

Sonunda Hitler in yanlış Rusya taaruzu nedeniyle ,harbi kaybettiler.

Bu süreçte Mark o kadar bir değer kaybetti ki, çocuklar 50 ve100 markla uçurtma yapıştırırlardı.

Açlık had safhadaydı, mahallelerde, kazanlarda kaynatılan çorbadan, sıra ile herkese birer tas verirlerdi.

O üstün ırk Almanlar, çorba kazanından dökülenleri, yerde yalarlardı. Fotoğrafları gördüm.

(Yücel Dolmacı)

