Kırsal alanlarda zeytin ağaçları bakım bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizin sembolü olarak bilinen ve kara elmas olarak adlandırılan zeytin ağaçlarının son zamanlarda birer birer kurumaya yüz tuttuğu iddia edildi.



Özellikle kırsal alanlarda bulunan zeytinlerin önce bir dallarında ani kuruma oluşması sonrasında birkaç ay içerisinde tüm ağacın kuruduğu bile ulaşan bilgiler arasında yer alırken, bu konuda bazı vatandaşların endişelendikleri bildirildi.

Bu arada tecrübeli zeytin üreticilerinin kendi bahçelerinde bu hastalığın görünmesine imlan vermemek adına zeytin toplama işleminin bitiminde önce budama yaptıkları donrasında ise kökten en uca kadar tüm ağaçlarını ilaçladıkları bize gelen bilgiler arasında yer almakta.

Ancak kırsal alanlarda ve özellikle ilaçlama yapmanın zor olduğu tepelik bölgelerde bulunan zeytinlere en azından havadan ilaçlama yapılması gerektiği bildirildi.

