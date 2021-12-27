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“Kim kime, dumduma bir memleket!”

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“Kim kime, dumduma bir memleket!”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Hamitköy sakini bir vatandaşımız, ülkemizde bazı insanların dünyanın sadece kendi etraflarında döndüğünü sanarak hareket ettiklerini dile getirerek geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olayı bizlerle paylaşarak sitem etti.
Kendisinin 5 yıl önce Hamitköy bölgesine taşındığını ve evinin olduğu bölgenin bir kısmının yeşil alan olduğunu ve bu yeşil alana kendisinin bazı ağaçlar dikerek büyütmeye çalıştığını ifade eden vatandaşımız, bazı kendini bilmezlerin bu yeşil alana molozlar dökmeye başladığını belirtti.
Bize gönderdiği fotoğraflarla sitem eden vatandaşımız “Yeşil alana moloz yaymak nedir yahu? Biz ağaçlar ekelim, yeşil çevre diyelim. İpini koparan gelsin ağaç ektiğim yere molozları yaysın! Kim kime, dumduma bir memleket!” diyerek isyanını paylaştı.
Ülkemizin her geçen gün betonlaştığını özellikle şehirlerde neredeyse yeşil alan hiç yok denecek kadar azaldığını vurgulayan duyarlı vatandaşımız, böyle sorumsuzca yeşil alanları molozla kirletenleri kınadığını sözlerine ekledi.
 
 
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