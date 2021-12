Hayvancı isyan noktasında

Hayvancı yemlerdeki fiyat artışından dolayı oldukça dertli



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir hayvancımız, artan maliyetler karşısında canlı hayvan fiyatlarının kasapların fazla kar elde edemedikleri için yükseltilmemesinden yana dert yanarak sitemlerini dile getirdi.

Hayvancımız “Çok değil 7-8 ay önce yani bir önceki kuzu zamanı 50 kg 1 torba kırık Mısır 112 TL’den aldım. Soya 180 TL falandı. Kuzunun canlı kilosu 40 TL’den giderdi. Bugünkü fiyatlara bakın. Birde kuzunun açıklanan rakamına bakın 47 TL” diyerek şu an ki girdi fiyatlarının 7-8 ay öncesine göre ikiye katlandığını ancak fiyat artışının yüzde 15 civarında olduğunu belirtti.

Bu kadar düşük yapılan zamma utanmadan laf eden ağlayan kasaplar olduğunu söyleyen hayvancı vatandaşımız “Neymiş millet ucuz et yesinmiş. Seni tutan mı var indir fiyatlarını neden lafazanlık yapıp, mağdur edebiyatı yaparsınız. Tek mağdur var oda hayvancı kimse kusura bakmasın” dedi. Öte yandan Kasaplar Birliği başkanın da dansöz gibi kıvırdığını ifade eden hjayvancı vatandaşımız “Euro artınca Türkiye’deki hayvana göz dikmiş halk et yiyemezmiş ithal olursa yermiş. Küfür etsen üstüne alınmaz adam yerine koyup laf anlatmaya kalksan onu da anlamaz.

Be densizler siz hayvan fiyatını aşağı çektiniz üstüne donmuş veya canlı eti kaçırdınız sattınız. Ben hiç fiyatın düştüğünü görmedim. 2 gün önce kuzu kuşbaşı aldım kilosu tam 142 TL yer İskele. Ama hayvancının kuzusu malı gözlerinde 47 TL bile etmez” diyerek sözlerini tamamladı.