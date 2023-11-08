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Güzelliklerin değerini bilmiyoruz

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Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesinden bazı doğa sever vatandaşlarımız, ülkemizin doğası ile birçok güzelliği barındırdığını ancak bu güzelliklerin değerini bilmediğimizi dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitem ettiler.
Geçtiğimiz hafta başından itibaren Mağusa bölgesindeki Gülseren Göleti olarak bilinen sulak bölgeye gelen Flamingoları seyretmeye gittiklerini ifade eden doğa sever vatandaşlarımız, ancak fotoğrafta görülen manzara karşısında adeta morallerinin yerle bir olduğunu dile getirdiler.
Gülseren göletindeki güzel flamingoları seyretmek için gittikleri yerden utanç duyarak ayrıldıklarını belirten vatandaşlarımız, “Dünyanın başka bir yerinde şehrin bu kadar göbeğine flamingo gelecek ve vaziyet bu olacak? Sizce bu mümkün mü?”diye sorguladılar.
Sorumsuz bazı kişilerin çevreye bıraktıkları molozların ve pet şişelerin gölet kenarlarında bu şekilde yığıldığını aktaran vatandaşlarımız bu görüntülerin ortadan kaldırılmasının şart olduğunu ancak en önemlisinin kirletmemek olduğunu da sözlerine eklediler.
 
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