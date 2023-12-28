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Kavşaklar yılbaşı ışıklarıyla renklendi

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Kavşaklar yılbaşı ışıklarıyla renklendi
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, yeni yılın geldiğini belki de en çok hissettiren şeyin yılbaşı süsleri ve ışıkları olduğunu dile getirerek, bu yıl sönük olsa da süslemelerin bazı kavşaklarda yapıldığını dile getirdiler.
 Özellikle Lefkoşa ve Mağusa’da geçmiş yıllarda her tarafın yeni yıl ışıklarıyla ve süslemeleriyle rengarenk olduğunu anımsatan vatandaşlarımız, ancak bu yıl bunu pek göremediklerini sadece Lefkoşa – Mağusa Anayolunda ve İskele – Yonca Kavşağı anayolundaki birkaç kavşakta ışıklandırma olduğunu dile getirdiler.
Mağazaların önlerinin de geçmişte çok daha güzel süslemelerle renklendiğini dile getiren vatandaşlarımız, ancak bu yıl o coşkuyu göremediklerini sözlerine eklediler.
 
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