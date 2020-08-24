Kaş yapayım derken göz çıkarmak buna denir

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvansever vatandaşlarımız, bazı kişilerin doğadaki hayvanları kullanarak iş yapmaya çalıştıklarını, ancak bu insanların bilinçsizce hareketleri nedeniyle hayvanların telef olduğunu savunarak bize gönderdikleri fotoğrafla sitem ettiler.



“Biz her bir yavru deniz kaplumbağasını korumak için gece gündüz dinlenmeden çalışırken bu fotoğrafları görmek bizi üzüyor” diyen hayvansever vatandaşlarımız, bilinçsiz kişilerin şov yapmak amacıyla yaptıkları bu hareketlerden dolay kaplumbağaların zarar gördüğünü savundular.

Sırf reklam yapmak için güneşin altında çekilen bu resimler nedeniyle yavru deniz kaplumbağalarının kabuklarının kurumasına, ve kullanılan flashlar ise gözlerini etkilemekte olduğuna dikakt çeken hayvansever vatandaşlarımız, bilinçsizce bilgisizce yapılan işlerin zarar vermekten öteye gitmediğini kaydettiler.

Öte yandan yavru kaplumbağaların kaçmak için çırpınırken denizde hayatta kalmak için harcaması gereken enerjinin büyük bir kısmını da kullanmış olduklarını savunan hayvansever vatandaşlarımız herkese çağrı yaparak “Hayvanlara karşı artık bı̇lı̇nçlenmelı̇yı̇z!” dediler.

