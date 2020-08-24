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Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Türkiye ile birlikte ülkemizde yaşanan döviz krizinin bazı işletmeler tarafından tam bir fırsatçılığa döndürüldüğünü dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur
 
Fotoğrafta görülen gribal enfeksiyonlara karşı çocuklar için kullandıkları şurubun fiyatının bir anda neredeyse yüzde 50 zamlandığını iddia eden vatandaşlarımız “Daha bir ay önce aldığımız bu şurup 36TL’den satılırken, şimdi fiyatı 46 TL oldu. Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur. Memlekette soygun var, ancak bu soygunun görünmesine karşın durduracak kimse yok” diyerek isyan ettiler.
Dövizdeki artışın yüzde 10’larda olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, ancak yapılan zamların yüzde 30 civarında olduğunu ifade ettiler
Bunun sadece bir örnek olduğunu her alanda bu şekilde zamların olduğunu belirten vatandaşlarımız, bu duruma artık dur denmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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