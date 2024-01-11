Köylüler başıboş köpeklerden dolayı endişeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı köylerden vatandaşlarımız, büyük av sezonunun geçtiğimiz hafta sona erdiğini ancak bu sona ermeyle birlikte köylerinde başıboş köpek sayısının arttığını dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Özellikle av bölgelerine yakın yerleşim yerlerinde yaşayan birçok vatandaşımız, son günlerde evlerinin etraflarında hiç görmedikleri sahipsiz köpeklerin dolaştığını ve bu köpeklerin hayvanlarına zarar vereceğinden korktuklarını ifade ettiler.

Bu başıboş köpeklerin toplatılması konusunda belediyelerden yardım istediklerini ancak belediyelerin bu konuda kendilerine yardımcı olamadığını aktaran vatandaşlarımız, “Gerek evcil kümes hayvanlarımıza gerekse ağıllarımızdaki hayvanlarımıza bu başıboş köpeklerin zarar vermesini mi beklemeliyiz?” diye sorguladılar.

