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“Karasineklerle neden mücadele edilmiyor?”

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“Karasineklerle neden mücadele edilmiyor?”
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı ev hanımları ve restoran sahibi vatandaşlarımız, ülkemizde kış aylarının yaşandığı bugünlerde yaz aylarında daha fazla görülen kara sineklerin bugünlerde de oldukça fazla görüldüğünü dile getirerek sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.
Özellikle soğuk günlerde ev ve restoranlarda karasineklerin daha fazla görüldüğünü dile getiren vatandaşlarımız, belediyelerin bu karasineklerle neden mücadele etmediğini sorgulayarak yetkilileri göreve davet ettiler.
Köylerde hayvan mandıralarına yakın olan yerleşim yerlerinin çok daha fazla mağdur olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, hayvancıların mandıralarında karasineklere karşı ilaçlama yapmaları veyahut su birikintilerinin kurutulması gerektiğini ifade ettiler.
Karasineklerin oldukça fazla görüldüğü için sıkıntı yaşadıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Biz kimyasal ilaçlarla mücadele etmek istemiyoruz. Ancak belediye ekipleri de mutlaka çalışma yapmalıdır” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
 
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