ÇALINAN VAKIF MALLARIMIZ: Televizyon ekranlarımızda Vakıf mallarının bizden nasıl çalındığına dair o aydınlatıcı videoyu döne döne izlemekteyiz... Artık kendi kendimize propaganda yeterlidir... Bizden çalınan vakıf malları için haklarımızı tescil edecek hukuk yollarına baş vurmanın zamanı gelmiş ve hatta geçmiştir...
(Ahmet Tolgay)
Bence son olayda Ahmet Ünsal'ın aile içi şiddeti teşvik eden konuşmasının dışında, onun bulunduğu makama getiriliş şekli de büyük bir tartışma konusudur. Ahmet Ünsal'ın "bir gece ansızın" atanması büyük mücadelelerden sonra 1954'te kendi din işlerinin yöneticisini seçme hakkını Sömürgeci İngiliz Yönetiminden koparmayı becermiş Kıbrıslı Türkler'e yapılmış büyük bir yanlıştır.
Örneğin Türkiye'nin Yunanistan Gümülcünü'deki Türklerin kendi Müftülerini seçme hakkını defalarca savunduğu bilinmektedir. Batı Trakya'da 1913 Atina anlaşmasına göre, oradaki Müslümanlar kendi Müftülerini seçme hakkına sahiptiler fakat fiiliyatta Yunanistan hükümetleri Müslümanların seçtiği Müftüyü tanımamakta ve kendileri istedikleri kişiyi Müftü atamaktadırlar. Bölge Müftülerinin camilerde parmak kaldırarak seçtikleri Müftü'yü "Parmak Müftüsü" diye aşağılamakta ve tanımamaktadırlar. Buna rağmen Batı Trakya Türkleri kendi Müftülerini seçmeye devam ederek Yunan hükümetinin atadığı Müftüyü tanımamakta ısrar etmektedirler. Türkiye hükümetleri de Trakya Türklerinin tavrını desteklemekte ve onların seçtiği Müftü'yü muhattap almaktadırlar. Hal böyleyken Trakya'da oradaki Müslümanların kendi Müftülerini seçme iradesini tanıyan Türkiye hükümeti, geçen sene alelacele bu toplumun dokusuna ters düşen bir düşünce okulundan gelen bir ilahiyatçıyı (bir gece ansızın vatandaş yapılarak) buraya ataması ve metazori onu burada tutması bu toplumun iradesine hiç saygı göstermediğinin açıkça ifadesidir. Onlarca yıl süren mücadeleden sonra İngiliz Koloni yönetiminden bu hakkı kazanmış Kıbrıslı Türkler bu hakkı "egemen eşit" olmak isteyen bir hükümetin aracılığında fiilen Türkiye'ye devretmiş durumdadır.
(Mete Hatay)
Babana bile güvenmeyeceksin …
Dönem şerefsizlerin hırsızların yalakaların menfaatçilerin dönemi. Bu dönemin bir de modası var bunları yapanlar ne acı ki kariyerli eğitimli ülkede söz sahibi olan yavşaklar .
Dikkat edin etrafımızdalar …
(Süleyman Özkoç)
3 tane yeni doğmuş minik köpeciği annesinden ayırıp bir torbaya koyup otelin park yerine atmışlar…Sağolsun Özgür Gezmiş arkadaşımı arayıp onları barınağa aldırdık.Bunu yapanlara sesleniyorum !Ne ara bu kadar vahşi oldunuz size insan demeye utanıyorum Allahınızdan bulun…
(Berna Altunsoy)
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