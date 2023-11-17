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Kaldırımlar kimin içindir?

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Kaldırımlar kimin içindir?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizde gerek araç sürücülerinin gerekse motosiklet sürücülerinin kural tanımadan sürüş yapmaya devam ettiklerini dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.
Fotoğrafta görülen kaldırımın Devpa Süpermarket yanındaki kaldırım olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Bu motosiklet sürücüsü her sabah bu kaldırımı kullanarak Devpa Süpermarket’in yanından geçerek ara sokağa dönüyor. Defalarca uyarmamıza rağmen hiç bizi takmıyor. Kaldırımlar kimin içindir acaba?” dediler.
Motorlu sürücüye bu sokakta küçük çocukların da yaşadığını bu nedenle kaldırımda sürmemesi gerektiğini defalarca söyleyerek uyardıklarını belirten bölge sakinleri “Bu resmi hizmet aracı olan motosikletli devlet memuru ya kendini çok akıllı zannediyor. Ya da arkasında bir dayısı var ve bu nedenle kimseyi takmıyor.” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
 
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