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Kaldırım üzerinde yayadan başka her şey var

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Kaldırımların yayaların yürüyüş yolu olduğunu unutmamak lazım

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Kaldırım üzerinde yayadan başka her şey var
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizin oldukça ilginç ve tuhaf işlerin yapıldığı yerlerden biri olduğunu ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla düşüncelerini bizlerle paylaştılar.
Bu fotoğrafı geçtiğimiz akşam Lefkoşa’da bir cadde üzerinde bulunan kaldırımdan çektiklerini dile getiren vatandaşlarımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi yayadan başka her şey olan kaldırımın üzerinde bir aydınlatma direği, bir trafik levhası ve de telefon direğinin olduğunu belirterek aralarında neredeyse sadece birer metre olan bu direklerin yanından geçen yayaların gece karanlığında dikkatli olmamaları halinde görünmez bir kazaya kurban gidebileceklerini söylediler.
Kaldırımların yayaların yürüyüş yolu olduğunu unutan bazı kişilerin bu direkleri sırayla kaldırımın üzerine dikmesine anlam veremediklerini ifade eden vatandaşlarımız, yapılan işlerin nasıl yapıldığını sorguladılar.
 
 
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