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Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi

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Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkede her şeyin kafalarına göre yapılabileceği algısı oluşan gerek esnaf gerekse insan toplulukları nedeniyle ülkenin yaşanmaz hale geldiğini savunarak bize gönderdikleri fotoğrafla isyanlarını paylaştılar.
Fotoğrafta görülen kaldırımdaki çöplerin Gazimağusa’daki Doğu Akdeniz Üniversitesi ana giriş çemberi karşısındaki yan yana olan 3 marketin olduğu kaldırım olduğunu söyleyen Mağusa sakini vatandaşlarımız “Bu marketlerde full alkol satışı yapılıyor. Her gün yüzlerce öğrenci burada kaldırımda alkol alıp içiyorlar. Sanki açık hava meyhanesi gibi ortalık çöp, kırık şişeler ve molozlarla doldu” dediler.
Oradan normal insanlar yürüyemez olduğunu iddia eden vatandaşlarımız, her gün aynı manzaranın oluştuğunu belirterek, bu duruma müdahale edebilecek bir yetkili kişi veya kurum olup olmadığını sorguladılar.

 
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