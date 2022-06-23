İsyan ettiren görüntü





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir çevre duyarlısı vatandaşımız bize gönderdiği resimle adeta isyan ederek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir kendini bilmezin evinde biriktirdiği başta cam şişeler olmak üzere çeşitli evsel atıkları yol içine bıraktığını söyleyen vatandaşımız “Burası Karpaz bölgesinde Yedikonuk-Büyükkonuk arasında bir köy yolu. Yanlışlıkla araçtan düşse bile dönüp almaz mı?” diye sorgulayarak sitem etti.

Vatandaşımız “Bardon hem de bin bardon. Terbiyemi bozacağım bu yangın stresi ile kimse kusura bakmasın. Be geri zekalı, be hadsiz, terbiyesiz, aile terbiyesi görmemiş toplum değeri bilmez doğa hakkı tanımaz sorumsuz. Belediye var cop arabası var kapında yoksa komşu kapıda çöp bidonu var pisliğini atmazsın ve bunu yollara saçarsın. Sonra da yangınlar çıkar gelecek nesilleri, geleceğini çorak bir toprağa mahkum edersin.” diyerek sözlerini tamamladı.

