Düğünler perişan ediyor

Düğün alanına gitmek bir işkence





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yaz aylarıyla birlikte başlayan düğün sezonun son günlerde oldukça yoğun geçtiğini dile getirerek, bu konudaki sıkıntılarını dile getirdiler.

Özellikle hafta sonları yapılan düğünlerin hem oldukça kalabalık geçtiğini hem de birçok sosyal aktiviteyi engellediğini ifade eden vatandaşlarımız, “Bir düğüne gidiyoruz, neredeyse bir saat tebrik kuyruğunda beklemek zorunda kalıyoruz. Ondan çıkıp bir başka düğüne geçiyoruz, orada da aynı durum söz konusu” diyen vatandaşlarımız, kalabalık nedeniyle düğünlerin eski tadında olmadığını adeta insanları perişan ettiğini savundular.

Düğün alanlarında uygun araç park alanları da bulunmadığı için düğün alanına gitmenin bir işkence olduğunu da belirten vatandaşlarımız büyük sıkıntılar yaşandığını söylediler.

Düğünlerden dolayı, hafta sonları yapılan bazı etkinliklere de katılamadıklarından dolayı dert yanan vatandaşlarımız, ilerleyen yıllarda düğünlerin sadece yaz ayları değil, kış aylarında da yapılması önerisinde bulunarak düğün yapacak olanlara tavsiyede bulundular.

