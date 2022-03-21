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“İsrafa dur diyelim”

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“İsrafa dur diyelim”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, bazı marketlerin yaptıkları israfları gördükçe içlerinin eridiğini ifade ederek bu israfa dur demek gerektiğini dile getirdiler.
KKTC'de birçok market veya toptancının et-süt, yüzlerce gıda çeşitlerinin tarihi geçenini fotoğrafta görüldüğü gibi en yakın çöpe veya bir yere gömdüklerini söyleyen vatandaşlarımız bunun çok büyük bir israf olduğunu dünyada gıda kaynaklarının her geçen gün azaldığını unutmamak gerektiğine dikkat çektiler.
Market veyahut toptancılara seslenen duyarlı vatandaşlarımız “Hiç insafınızda mi yok, Tarihi geçene kadar bekleyeceğinize indirimli ürünler reyonu yapılsa fena mı olurdu?” diyerek bu konuda bir farkındalık yaratmak gerektiğini ifade ettiler.
“Sayın Dursun Oğuz’a sesleniyoruz. Bu israfa talana dur deyin!!!” diyen vatandaşlarımız marketlerin tarihi geçecek olan ürünleri ucuzlatarak satması için teşvik edilmesini istediler.
 
 
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