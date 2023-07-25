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İskele Belediyesi’nden örnek duyarlılık

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İskele Belediyesi’nden örnek duyarlılık
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgesindeki plajlarda dikkatlerini çeken çöp bidonu eksikliği konusunda yaptıkları uyarılardan sonra İskele Belediyesi’nin harekete geçtiğini ifade ettiler.
Özellikle sahillerde birçok vatandaşın yanında getirdikleri veya satın aldıkları içeceklerin kutu veya şişesini, çerezlerin poşetlerini yeterli çöp kutusu olmadığı için şezlongların yanına bırakıp gittiğini söyleyen vatandaşlarımız, bu nedenle de sahillerin kirlendiğini ifade ettiler.
Bu konudaki şikayetlerini ilettikleri İskele Belediyesi’nin hemen harekete geçerek Makenzi Plajı bölgesinde çöp bidon sayısını artırdıklarını gözlemlediklerini söyleyen vatandaşlarımız “İnşallah bu duyarlı davranışı diğer belediyelerimizde kendi sorumlulukları içindeki plajlarda yerine getirirler” diyerek belediyeleri göreve davet ettiler.
 
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