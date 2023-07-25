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“Acaba kaldırım niçin yapılmış bilmiyor mu?”

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“Acaba kaldırım niçin yapılmış bilmiyor mu?”
Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir vatandaşımız, herhalde bazı sürücülerin yollar gibi kaldırımların da kendileri tarafından işgal edilebileceğini düşündüğü için araçlarını kaldırımlara park ettiklerini dile getirerek, bu konuda bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemini paylaştı.
Bize ulaşan vatandaşımız, fotoğrafta görülen van aracın Girne’deki Öğretmenler Evi’nin bulunduğu yer olduğunu söyleyerek ,“Bu araç sürücüsü her gün kaldırımın üstüne park eder. Buradan hiç kimse geçemez. Kaldırım bunun için mi yapılmış acaba?” diyerek sorguladı.
Vatandaşımız, “Bu van araç sürücüsü kaldırımların yayaların kullandığı yol olduğunu bilmiyor mu? Yoksa onun geldiği yerde kaldırım yok muydu? diyerek sitemini paylaştı.
Bu arada zabıtaların neden bu gibi kaldırımlara park yapan araç sürücülerine ağır ceza kesmediğini sorgulayan vatandaşımız, yayaların haklarına herkesin duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.
 
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