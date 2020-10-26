İş güvenliği böyle mi olur?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız geçtiğimiz hafta Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yatan bir hastayı ziyarete gittikleri sırada karşılaştıkları fotoğraftaki durum nedeniyle şok olduklarını belirterek bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar.



Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde yapımı süren Pandemi Hastanesi için çeşitli malzemeler taşıyan bir özel şirkete ait forkliftin kepçesinde bulunan işçilerin hiçbir iş güvenliği sağlanmadan yolculuk yaptıklarını anlatan vatandaşlarımız “Fotoğrafta da gördüğünüz gibi forkliftin kepçesinde en az iki kişi yerden yaklaşık 5 metre yukarda ilerliyorlardı. Bu kişilerin kafasında ne bir kasket ne de korucuyu bir helmet yoktu” diyerek sitem ettiler.

Bu kişilerin fotoğrafta da görüldüğü gibi yüksekteyken başlarını köprünün demirlerine çarpmaları halinde çok kötü bir durumun ortaya çıkacağını söyleyen vatandaşlarımız “Yetkililer iş güvenliğinin öncelikleri olduğunu söylemelerine karşın devletin kendi iş alanında iş güvenliğinin olmaması ne büyük bir tezatlıktır” diyerek sözlerini tamamladılar.



