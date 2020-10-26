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Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yaklaşık 3 yıl önce başlatmış olduğu modern Pazar Yeri çalışmalarının yeniden hareketlendiği bildirildi.

Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı

Terminal alanında kurulan Pazar yerini Kaymaklı Bölgesi ile Dumlupınar bölgesi arasında bulunan bir alana taşıma için yaklaşık 3 yıl önce başlatılan modern Yeni Açık Pazar yeri projesinde betonarme işlerinin son noktaya geldiği bildirilirken, ilerleyen günlerde üzerinin kapatılması işlerine geçileceği belirtildi.
Pandemi öncesinde hedefin yıl sonuna kadar Yeni Açık Pazarın tamamlanması olmasına karşın pandemiden dolayı yaşanan maddi sıkıntı nedeniyle Pazar yerinin hizmete girmesinin Ocak ayına ötelendiği kaydedilmişti.
 
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