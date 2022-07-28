"İnternet ve telefon manyağı olmuşuz”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı trafikte duyarlı vatandaşlarımız, ülkede yaşanan kazaların büyük çoğunluğunun sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığını bu dikkatsizliklerin ana nedeninin ise cep telefonları olduğunu savunarak, bu konudaki sitemlerini önceki gün ana yolda görüntüledikleri bu fotoğrafla dile getirdiler.

Duyarlı vatandaşlarımız, araba sürerken Facebook’ta gezinmek. Mesaj yazmak... Telefon ile uğraşmak... Dikkat dağıtacak ne varsa yapmanın trafikte kazalara sebebin başında geldiğine vurgu yaparak, “Kazalara bu tür insanlarla mı dur diyeceğiz? 20 araç geçtik yolda 13 tanesinin elinde telefon ya mesaj atıyorlar ya da ellerinde bir şeyler yapıyorlar. Giden canlara yazık. İnternet ve telefon manyağı olmuşuz” dediler.

Vatandaşlarımız “Fotoğrafını görmüş olduğunuz bu araç sürücüsü önümüzde bir sağ şeride geçti bir de sol şeride. "Kesin telefonla uğraşıyor" dedik ve düşüncemiz doğru çıktı! Yazık!” diyerek yaptırımlı cezalar olmadıktan sonra ve de bu bilinçsizlik devam ettiği sürece çok canların kaybedileceğini vurguladılar.

Vatandaşlar “Kazalara böyle mi "dur" diyeceğiz? Allah hepimizi, çocuklarımızı tüm sevdiklerimizi trafik teröründen ve teröristlerinden korusun” diye sitem etti.

