

Balagudalya Balagudalya

Büyük bir ekmek fırınına ihtiyacımız olduğu kesin..

Vıcık, vıcık taraflı yayın yapan

Muhalif gazetecilerin yorum yaptığı programları yayından kaldıran..

Halkın vergileri ile iktidarın arpalığı gibi kullandırılan,

Dibine kadar siyasetin bulaştığı,

İktidar partisini yayın organı gibi davranan

Seçimde yayın yasaklarına uymadığı için en yüksek yargı makamı tarafından iki kez hüküm yiyen , devlet yayın organının müdürü,

Ceza evi çikişi uzatılan mikrofana :

"Siyasallaşmamış yargı bir gün herkese lazım olur dedi.." ve alkışlandı..

Büyük bir ekmek fırınına ihtiyacımız var diyorum..

Halk olarak Daha çok ekmek yememiz lazım çokkk..

(Ediz Uzun)







Yine adamızın düşün hayatının önemli kalemlerinden birisi olan gazeteci, eski BRT müdürü, güzel insan Aysu Basri Akter'in de Türkiye'ye girişi engellendi. Yanında 5 ve 7 yaşındaki çocuklarıyla birlikte bir odada 19 saat göz altında tutulduktan sonra ilk uçakla geri Kıbrıs'a gönderildi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin Ali Bizden'le başlayarak, eleştirel düşünceye sahip bazı Kıbrıslı aydınlarına uyguladığı bu keyfi psikolojik işkence görüldüğü gibi devam etmekte ve bir süre daha devam edeceği anlaşılmaktadır. Bütün bu gelişmeleri umurunda olmadan seyreden Cumhurbaşkanı ve hükümet yanında Türkiye Büyük Elçiliğinin konuyla ilgili sessizliği ise insanların kafasında birçok soru işaretinin oluşmasına neden olmaktadır. Sevgili Aysu'ya -diğer arkadaşlarından farklı olarak- içeri alınmaması için N82 tahdit kodu kullanılmış. N-82 tahdit kodu yabancının Türkiye’ye giriş yapması için ön izin almak zorunluğu getiren bir uygulamadır. Ama Türkiyeli hukukçulara göre bu tahdit koduna giren kişilere uygulamada hemen hemen hiç izin verilmemektedir

(Mete Hatay)





Maalesef ülkeme çöreklenen, her imkanından vatandaşlarından fazla yararlanan, ama gece gündüz bu ülke insanına nankörlük yapan, hakkını yiyen, yasasını çiğneyen, haksız kazanç elde eden o kadar çok insan var ki?

Türkiye makamlarına herkesi jurnalleyip, değersizleştirdiğini düşünen…

Fişleyen…

Ülkemde ihale takip eden..

Esas Türkiye’ye zarar veren bunlar…

Türkiye- KKTC arasını açan bunlar…

Ama kabahat bu ülkeyi yönetenlerde, gücünü halktan almayanlarda…

Bu ülkeyi değil, insanını değil, kendi makamlarını sevenlerde.

Denetim yapmayan…

Ruhunu şeytana satan…

Bu ülkeyi yaşanmaz hale getiren herkesten hesap soracak bir polis- savcı- yargı çalışmasına ihtiyacımız var.

Umarım bir gün…

Umarım bir gün güzel ülkeme adalet gelecek…

Herkes eşit olacak…

Bazıları “daha eşit” olmayacak…

Umarım…

Ve bunun için mücadele etmeye değer…

(Hüseyin Ekmekçi)







"Tavuk yumurtasından yine kartal çıkmadı". Asgari ücretliye verilen artış %41'de kaldı ve net 8 bin 600 oldu. Kamu çalışanları örgütlü oldukları için istediklerini aldı (herhangi bir lafım yok daha fazlasını alırlar inşallah). Eğer söyledikleri gibi kendi çıkarlarını değil de gerçekten bu ülkedeki tüm emekçilerin çıkarlarını düşünüyorlarsa yarından itibaren genel grev kararı alırlar. Aksi durumda tarihe sadece kendi ve kendi üyelerinin çıkarlarını düşünen kişiler olarak adlarını yazdıracaklar. Eğer sermaye yanlısı hükümete karşı mücadele verilecekse şimdi tam sırası, çünkü asgari ücretli bu kararla sefalete layık görülmüştür.

(Ufuk Çağa)



