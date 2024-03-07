“İnsan sağlığı bu kadar değersiz mi?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa’nın hızla gelişen Çanakkale bölgesinden bir vatandaşımız bize gönderdiği fotoğraflarla sitemlerini dile getirerek yardım istedi.

Vatandaşımız, kendisinin ailesiyle birlikte Çanakkale Mahallesi Somut Sokak kaldığını belirterek “Bu gördüğünüz lağım suyu 1 yıldır bu şekilde bölge halkı olarak şikayetimizi bildirmemize rağmen hiç bir şey yapılmadı” dedi.

Lağım sularının apartmanların altından yollara çıktığını ifade eden vatandaşımız “Kötü koku, hastalık, sinek, insan sağlığı bu kadar değersiz mi bilmiyorum. Bir de siz paylaşırsanız çok sevinirim mutlu olurum biz sesimizi duyuramadık belki siz paylaşırsanız gerekeni yaparlar artık” diye konuştu.

Apartmanları yapan yetkili firmaya, belediyeye, kaymakamlığa sıkıntılarını aktardıklarını ancak kimsenin bugüne kadar bölgeye gelerek bir işlem yapmadığını söyleyen vatandaşımız “Buraya müdahale için illaki bu bölgede bir salgın hastalık mı oluşması gerekir” diyerek sözlerini tamamladı.

