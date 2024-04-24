Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde insan hayatının gerçekten de hiç değeri olmadığını ifade ederek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla bu düşüncelerinin sebebini bizlerle paylaştılar.

Gönderdikleri fotoğrafta görüldüğü gibi tüp gaz taşıyan bir kamyonetin içerisinde damacana ile su taşındığını kaydeden vatandaşlarımız “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Su damacanalarının güneş görmemesi gerekirken, bu şekilde açıkta taşınması kabul edilemez” diye konuştular.

Ülkemizde son yıllarda giderek artan kanserin en önemli sebeplerinden birisinin damacana sularının açıkta olması olduğunu iddia eden vatandaşlarımız, insan hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu savundular.

