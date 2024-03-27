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“İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı”

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“İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşımız, ülkemizde yollarda yük taşıyan kamyon veya tır şoförlerinin adeta yolların sadece kendilerine aitmiş gibi hareket ettiğini savunarak bu konuda geçtiğimiz günlerde yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaştılar.
Geçtiğimiz gün Lefkoşa – Mağusa anayolunda ilerlerken yaşadığı olayı kısaca anlatan sürücü vatandaşımız “Viraj üzerinde sağ şeritte seyrediyordum. Solumda seyreden toprak yüklü TIRdan, topraklar dökülmeye başladı. Allahtan süratli değildim, hemen yavaşladım ve durdum” diyerek toprağın yola saçıldığını ve büyük bir tehlike atlattıklarını aktardı.
Bu yüklü araçları kullanan sürücülerin sanki de yolların sadece kendilerininmiş gibi sürüş yapmalarının ise ayrı bir konu olduğunu ifade eden vatandaşlarımız kamyon ve TIRların bu şekilde, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yük taşıması kabul edilemez olduğunu kaydettiler. Vatandaşlarımız, çok fazla yük almaları yetmezmiş gibi süratli de kullandıklarını vurgulayarak “İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı” diyen vatandaşımız, yetkililerin artık yollarda gerekli önlem alınması için harekete geçmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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