banner913
banner932
Lefke bölgesinde bugün ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak
Lefke bölgesinde bugün ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak
15 0
"Şimdi eğitim kurumlarında kayıtlı olan herkes kaçak mı?"
14 0
 
Serdinç Maypa tutuklandı
Serdinç Maypa tutuklandı
24 0
Kartingciler sezonu Başbakanlık Bahar Kupası ile açıyor
Kartingciler sezonu Başbakanlık Bahar Kupası ile açıyor
14 0
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak "yangın hazır kuvvet ekibi" kuruluyor
19 0
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
63 0
Avrupa'da terör alarmı
Avrupa'da terör alarmı
19 0
banner1012

İlaç fiyatları vatandaşın belini büküyor

banner1020

banner974
İlaç fiyatları vatandaşın belini büküyor
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Kıbrıs'taki eczanelerdeki ilaç fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çekerek, artık eczanelere gitmekten korkar olduklarını dile getirerek sitemlerini aktardılar.
Son 1 yıldan beridir ilaç fiyatlarının sürekli arttığını belirten vatandaşlarımız, “Ayrıca ilaçlara zam geldiğinde, eczacılar önceden aldıkları yani eski fiyattan aldıkları ilaçları bile üzerini çizip yeni fiyattan veriyorlar” diyerek bu haksızlığa ise kimsenin dur demediğini ifade ettiler.
“İki tane ilaç alıyorsun, 500 ile 1000 TL arasında bir fiyat çıkıyor. Mecburen bu parayı insanlar veriyor ve mağdur oluyor. Umarız artık bir denetim gelir eczacılara” diyen vatandaşlarımız, Türkiye’de ilaçların büyük oranını sigorta karşıladığını belirterek, bu sistemin Kıbrıs' ta da uygulanmasını beklediklerini sözlerine eklediler.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.