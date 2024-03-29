İlaç fiyatları vatandaşın belini büküyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Kıbrıs'taki eczanelerdeki ilaç fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çekerek, artık eczanelere gitmekten korkar olduklarını dile getirerek sitemlerini aktardılar.

Son 1 yıldan beridir ilaç fiyatlarının sürekli arttığını belirten vatandaşlarımız, “Ayrıca ilaçlara zam geldiğinde, eczacılar önceden aldıkları yani eski fiyattan aldıkları ilaçları bile üzerini çizip yeni fiyattan veriyorlar” diyerek bu haksızlığa ise kimsenin dur demediğini ifade ettiler.

“İki tane ilaç alıyorsun, 500 ile 1000 TL arasında bir fiyat çıkıyor. Mecburen bu parayı insanlar veriyor ve mağdur oluyor. Umarız artık bir denetim gelir eczacılara” diyen vatandaşlarımız, Türkiye’de ilaçların büyük oranını sigorta karşıladığını belirterek, bu sistemin Kıbrıs' ta da uygulanmasını beklediklerini sözlerine eklediler.

