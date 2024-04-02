“Hükümetler hangi ekonomik politikalarla ülkede ekonomiyi büyütmeye çalışır”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son günlerde yaşanmaya başlanan siyasi çalkantı ile ilgili görüşlerini dile getirerek, esas sorunun mali kriz olduğunu savundular.

“Ülkede mali kriz varsa bunun en büyük nedeni ekonomiyi büyütecek plan ve programlardan yoksunluğumuzdur” diyen vatandaşlarımız, yıllardır görev yapan hükümetlerin hangi ekonomik politikalarla ülkede ekonomiyi büyütmeye çalıştığını sorguladılar.

Örnek vererek sitemlerine devam eden vatandaşlarımız, “Mağusa'da liman ve turizm faaliyetlerinin artması için neler yapıldı?” diye sorarak, 40 yıl önce ada genelinde liman ve turizm faaliyetlerine liderlik yapan bu kentin, liman ve turizmdeki payının niçin gerilediğine hiç kimsenin dikkat etmediğini veya sorgulamadığını vurguladılar. “Kentin liman ve sahilleriyle beraber bir askeri garnizon kenti olması yanında turizm ve limandan bir gelir edememesinden hangi siyasi parti rahatsız oldu?” diye soran vatandaşlarımız, herkesin kendince çözüm üretmeye çalıştığını savundular.

Krizi aşmanın yolunun halktan gizlenen protokollerle yapılacak teslimiyet anlaşmalarında olmadığını sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, ilerleyen günlerde daha zor günlerin bizleri beklediğini iddia ettiler.

