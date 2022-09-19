Heryeri çöplüğe döndürüyoruz. Artık buna bir dur demenin zamanı geldi de geçiyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bir vatandaşımız geçtiğimiz gün yürüyüş yaptığı Mağusa’nın kuzeydoğusundaki ormanlık alanda gördükleri karşısında şok yaşadığını belirterek, bu konudaki isyanlarını dile getirdi.

Mağusa denizle buluştuğu ve hem deniz tesisleri hem de büyük kongre sarayının bulunduğu bölgedeki ormanlık alanın fotoğrafta görüldüğü gibi çöp ve molozlarla dolduğunu ifade eden vatandaşımız “Bu fotoğrafta görülen molozlar ve çöp torbaları bu ormanlık alanda her geçen gün artıyor. Her yürüyüş yaptığımızda bu bölgeye yeni bırakılan çöp torbaları görüyoruz” diye konuştu.

Buralara bırakılan çöplerin önüne geçmenin en kolay yolunun bir ihbar hattı kurarak buralara çöp ve moloz bırakanların ihbar edilerek cezalandırılması olduğunu söyleyen vatandaşımız “Heryeri çöplüğe döndürüyoruz. Artık buna bir dur demenin zamanı geldi de geçiyor” diyerek sözlerini tamamladı.



