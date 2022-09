BOŞ DURMUYORLAR : Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiades, BM Genel Sekreteri Guderres ile, Dışişleri Bakanı Yuannu Kasulides de ; New Yorkda üst düzey ABD ve BM yetkİlileri, 15 ülke temsilcileri ile görüşmeye gidiyorlar.

Bizim yetkililer, siyasilerimiz ne yapıyorlar. Davet aldılar mı, görüşme isteğinde bulundular mı ?

Oturup da birbirleri ile uğraşacaklarına, görüşme girişiminde, isteminde bulunamazlar mı ? Bulunsunlar, red cevabı alabilirler, hatta yanıtda gelmeyebilir. Ammaa, kayıtlara geçebilir.

Bana, bir zamanlar Fransız Büyükelçisi, "Rumlar başvuruda bulundu, siz de ayrı bir başvuru yapsanıza" demişti. Kendisine Bizi kabul edip görüşürler mi sorduğumda, "önlerinde iki başvuru olunca yeni bir durum yaratılmış olur.." demişti. Biz, genişlemeden sorumlu AB Komiserine başvurmamıştık. Adamı,Rumlar persona non grata , istenmeyen şahıs ilan etmişlerdi, bizlere yol gösterdiği için.

Ancak biz bundanda yararlanmamıştık. Oturduğumuz yerde bizi tanımalarını bekledik, hala bekliyoruz. Bu gidişlede daha çok bekleriz.

Kasulides ile bir görüşmemde, bana, sizi ayrı devlet olarak asla kabul etmeyiz. kimse de tanımaz ve tanımayacak demişti. Durum ortada. Onlar koşuşup uğraşıyor, bizler de oturduk ve bekliyoruz. Hiçbir girimde bulunduk mu bu güne kadar ? Bizi tanımaları yönünde herhangi bir atılımda bulunduk mu? Ne gereği var !

Biz kendi endimizi tanıyor, kendi kendimize gelin ve güvey oluyoruz ya, yetmez mi ?

(Özcan Özcanhan)



BABAMIN DOMATESLERİ – DEVLETİN YAKITI

Babam bakıcısıyla üç market gezdik bugün. Domates birinde 30, diğerinde 25, sonuncusunda 22,5 tl ydi. Biz 25 Tl olandan aldık. Neden mi? Zira 22,5 Tlik olan bize çok kötü göründü. Çoğunun üzerinde yarıklar vardı. Kadın” bunu babana götürürsek bize kızar” dedi. Diğer ikisi arasındaysa fark yoktu. Doğal olarak 25 Tl olanı seçtik. Tanrı’nın bize verdiği akılı kullandık. Kalitesi istenilen vasıflarda domatesi, babamın bütçesini en iyi şekilde kullanarak bir seçim yaptık. Babam mutlu, ben mutlu, kadın mutlu.

Devlet, yakıt için ihale açtı. İlk etapta istenilen vasıflara uygun 4 firma turu geçip finale kaldı. Uzatmayayım iki tur daha atıldıktan sonra , ihale komisyonu, en ucuz olana değil de, en ucuzun çok üstünde fiyat veren firmayı seçti.

Olamaz mı? Bal gibi olur. İhale komisyonu en ucuza verecek diye bir şart yok. Şart yok ama neden vermediğini de açıklamak zorunda. Tıpkı benim babama 22,5 liralık domatesi neden almadığımı açıklamam gibi.

Anladığım kadarıyla firmalar ilk turda zaten elemeye tabi tutulmuştu. Güven vermeyen evrak eksikliği olanlar baştan elenmişti. Sadece dört firmaya bu kriterlere uygun oldukları için, İkinci ve üçüncü turlara girme hakkı verilmişti. Biz “ Son iki tur sadece verilecek fiyatla ilgiliydi” diye biliyoruz. Yanlışsak bizi düzeltin. Yok böyleyse bize neden en düşük fiyata vermediğinizi anlatın.

Anlatın ki devlete güvenimiz devam etsin. Çünkü sabır taşı çatladı.

(Bülent Dizdarlı)



Sayın Arıklı o "EFENDİLER" dediğin Vergi Dairesi çalışanlarının bu devlete verdiği hizmeti, siz ömrünüzün geriye kalanını vekillik yaparak geçirseniz bile veremezsiniz....

BU çalışanlar liyakat ve sınavlar sonucu o görevlere atandılar, Sizin Akrabalarınıza sağladığınız torpil gibi garibanın kul hakkını yiyerek gelmediler.

Bunu her gün secdeye yatırken hatırlamanızı tavsiye ediyoruz.

(Ediz Uzun)



Şu anda İskele sahillerinde bok kokusundan oturamıyorsunuz. Denize karışan pisliği düşünmek bile istemiyorum. Pazartesi gün emirnameyi birkaç günlüğüne kaldırıp, tüm kaçak inşaatların dosyalarını içeri alacaklarmış. Yüzlerce yeni dosyalar da cabası. Yani duyacağınız bok kokusu ve denize karışan bok 3-4 kat daha artacak. Neyin peşindesiniz?

(Merter Refikoğlu)



ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırması Kıbrıs'ta ve Doğu Akdenizdeki gerginliği daha da artıracaktır. Ambargoların bu kadar yıldır uygulanma nedeni hala daha devam ettiğine göre silah satışına izin verilmesi ise akıllara ciddi sorular getiriyor. Bir şey kesin, ABD'nin bu kararının hiç bir olumlu sonucu getirmeyeceğidir.

(Serhat Kotak)