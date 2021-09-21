“Herşey para değil, hakkını vererek hakkını al”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde gittiği bir markette satın aldığı sandviçi eve gelince yemek için alıp ısırdığı zaman yaşadığı şoku bizlerle paylaştı.



Fotoğrafta da görüldüğü gibi sandviçin içerisinde sadece hellim ve peynir ve küçük bir parça beef olduğunu ifade eden vatandaşımız “Marketlerde böyle sandviç satılmasın lütfen, herşey para değil hakkını ver hakkını al..” diyerek sitem etti.

“Sandviç ekmeği yemek isteseydim, bu kadar para, ödeyip sandviç almak yerine yarı parasını ödeyip 5 tane sandviç ekmeği alırdım” diyen vatandaşımız, sandviçin içinde ne doğru dürüst bir domates, ne doğru dürüst salatalık olduğunu, ayrıca hellim, peynir ve beef parçalarının ise dilimlenmediğine dikkat çekti.

Herşeyin para olmadığını yineleyen vatandaşımız “Esnafımız unutmamalı ki müşteri memnuniyeti size yeni müşteri kazandırır” diyerek sözlerini tamamladı.



