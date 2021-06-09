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Herkes ekmek parası için uğraşır ama

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, gönderdiği fotoğrafa yorum yaparak bu kamyonla hurda taşıyan kişinin ekmek parasını kazanmaya çalıştığını ancak ‘İnsaf da dinin yarısı’ sözünü hatırlatarak bu hurdacının bu şekilde yük taşımasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek görüşlerini paylaştı

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Herkes ekmek parası için uğraşır ama
 
Vatandaşımız görüldüğü gibi kamyonun üzerinde demir hurdaların tepeleme şekilde yüklendiğini belirterek, “Bu kamyonun üzerine konulan yük ağırlık olarak belki de çok fazla değil ancak, üzerinden taşacak ve her an için yola dökülecek gibi duran bu demirlerle yolculuk yol güvenliği açısından çok sakıncalı” diye konuştu.
Herkesin ekmek parası için uğraştığının farkında olduklarını ifade eden vatandaşımız ancak birilerinin ekmek parası kazanacak diye birilerinin canının yanmaması gerektiğini bu nedenle bu şekilde umarsız ve insafsızca yüklenen bu kamyon ve sürücüsünü kınadıklarını sözlerine ekledi.
 
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