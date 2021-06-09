Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda adeta bir üniversite enflasyonu yaşandığını ifade ederek bunun hiç iyiye bir gidiş olmadığını kaydettiler.



“Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite açılıyor. Ondan sonrada ülkeye sırf öğrenci gelsin diye, hiçbir önkoşul olmadan öğrenciler alınıyor. Sonra da uyuşturucu, kavga, fuhuş olayları adeta patlıyor” diyerek sitem eden vatandaşlarımız, artık üniversitelerin bilim insanları yetiştirecek şekilde öğrenci almaları gerektiğini savundular.

Her önüne gelene de üniversite kuracak diye arazi verilmesinin yanlış olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, üniversitelerin akademik kadrosu olmadan ülkede üniversite açmamaları gerektiğini sözlerine eklediler.

