banner583
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
28 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
23 0
 
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
36 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
40 0
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
18 0
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
41 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
27 0
banner661

Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda adeta bir üniversite enflasyonu yaşandığını ifade ederek bunun hiç iyiye bir gidiş olmadığını kaydettiler.

banner666
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
 
“Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite açılıyor. Ondan sonrada ülkeye sırf öğrenci gelsin diye, hiçbir önkoşul olmadan öğrenciler alınıyor. Sonra da uyuşturucu, kavga, fuhuş olayları adeta patlıyor” diyerek sitem eden vatandaşlarımız, artık üniversitelerin bilim insanları yetiştirecek şekilde öğrenci almaları gerektiğini savundular.
Her önüne gelene de üniversite kuracak diye arazi verilmesinin yanlış olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, üniversitelerin akademik kadrosu olmadan ülkede üniversite açmamaları gerektiğini sözlerine eklediler.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.