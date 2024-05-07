Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakinleri, ülkemizde ne dağların tepelerin ne de şehir içlerinin artık yaşanacak durumda olmadığını iddia ederek, bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Mağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yakın kalan sosyal konutların bulunduğu bölge olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, bu bölgede bazı bölge sakinlerinin evlerinde tadilat yaptığını ancak tadilat sırasında ortaya çıkan molozların evlerinin karşısındaki boş araziye gelişi güzel döküldüğünü iddia ettiler. Bu molozların uzun bir süredir orada durduğunu ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, görüntü kirliliğine neden olan bu molozların neden kaldırılmadığını sorguladılar.

“Her yeri moloz yığınına döndürüyoruz. Biraz daha yaşanacak yer kalmayacak” diyerek isyan eden vatandaşlarımız, bu konuda belediye ekiplerinin gereken hassasiyeti göstermesini beklediklerini sözlerine eklediler.

