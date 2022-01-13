Her yeri çöplüğe çevirdik

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde boş arazilerin çöplük haline gelmesi alışkanlığının şehirlere sıçradığını dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlere ilettikleri fotoğraflarla paylaştılar.

Duyarlı vatandaşlarımız fotoğrafta görülen yerin Mağusa Suriçi’nde bir ara sokak olduğunu belirterek, bu sokakta boş alanının fotoğrafta görüldüğü gibi çöplüğe döndürüldüğünü ifade ettiler.

Çöp konteynerinin de olduğu buraya bölgede yaşayan kişiler tarafından evlerdeki birçok ev eşyası ve molozun bırakılması sonucunda çevrenin çöplüğü andırdığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Belediye ekipleri buradan çöp toplamıyor mu? Yoksa bu alan çöplük şeklinde mi kullanılıyor? bilmiyoruz ama şehrin göbeğinde böyle görüntüler gerçekten de utanç verici” dediler.

Çevre konusunda artık yerel yönetimlerinde inisiyatif üstlenerek, çevreye çöp veya moloz bırakanları çezalandırması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, bunun yapılması halinde çevreye çöp bırakılmasının söz konusu olmayacağını sözlerine eklediler.

