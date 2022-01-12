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Her yer kuyu doldu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, geçtiğimiz hafta sonu güzel havayı fırsat bilip doğada gezintiye çıktıklarını ancak karşılaştıkları fotoğraftaki görüntü nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek sitemlerini dile getirdiler.

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Her yer kuyu doldu
 
 
 
Ailecek hem temiz havanın keyfini çıkarmak hem de doğada yetişen bitkilerden faydalanmak için Karpaz bölgesinde gezintiye çıktıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Doğada gezinirken, geçmiş yıllarda orada gaz ayağı, ayrelli gibi bitkilerin olduğunu bildiğimiz için gittiğim fotoğrafta görülen yerde karşılaştığım bu ağzı açık kuyu nedeniyle tedirgin olduk ve oradan ayrıldık” dediler.
Ülkede her yere kuyu kazıldığını söyleyen vatandaşlarımız bu kuyuların nasıl izinlendirildiğini merak ettiklerini sorarak “Bu kuyulardan su çıkmayanlar neden yeniden toprakla kapatılmayarak bu şekilde açık bırakılıyor anlamak mümkün değil. Birileri bu ağzı açık kuyunun içine düşse kimse bulamayacak ve canından olacak” diye konuştular.
Kuyu kazmanın da bazı kuralları olduğunu ve bu kuyu izinleri verenlerin de yerinde inceleme yapması gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, herkesi duyarlı hareket etmeye davet ettiler.  
 
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