İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde kamu sektörünün adeta can çekiştiğini nereyi tutsanız döküldüğünü yani hiçbir işin yolunda gitmediğini savunarak sitemlerini bizlerle paylaştı.

İçişleri Bakanlığı’nda bir müdüre ulaşmak için dün sabah saatlerinden itibaren İçişleri Bakanlığı telefon numaralarını aradıklarını dile getiren vatandaşlarımız “Sabahtan öğleye kadar neredeyse 5-6 kez aramamıza rağmen kimse telefonu açıp bir alo demedi” diye konuştular.

Bu telefonların arızalı mı yoksa santralde çalışan kişiler çay kahve içmekten telefona bakmaya vakit mi bulamadıklarını sorgulayan vatandaşlarımız, kamuda her yerde bir başı boşluğun olduğunu herkesin kafasına göre davrandığını belirttiler.

Bir Bakanlıkta ise kapalı alanda sigara içilmeyeceğini bilen çalışanların bunu hiçe sayarak sigara içtiklerini gözleriyle şahit olduklarını söyleyen vatandaşlarımız, kamuda bu lakayıtlığa bir sünger çekme zamanı geldiğini sözlerine eklediler.

