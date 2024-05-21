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“Hep insanlar yeyecek değil ya, yollar da karpuz yemeli”

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“Hep insanlar yeyecek değil ya, yollar da karpuz yemeli”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı sürücü vatandaşımız, dün öğleden sonra Lefkoşa Girne yolunda ilerlerken önünde giden fotoğraftaki kamyonet ile ilgili sitemlerini bizlerle paylaştı.
Vatandaşımız, ülkemizde yolların güvenli sürüşe müsait olmadığı yetmezmiş gibi fotoğraftaki kamyonet sürücüsü gibi aracına alabileceği yükten fazlasını yükleyerek Girne’ye doğru ilerlerken karpuzları yola döke saça ilerlediğini  kaydetti.
“Herhalde bu kamyonet sürücüsü malın sahibi değil, zira kamyonette bulunan karpuzlardan bir tanesi her 300-500 metre arasında yola düşerek parçalanıyordu” dedi.
Hem ürünlere yazık olduğunu söyleyen vatandaşımız, hem de bu yolu kullanan sürücüler içinde tehlike yarattığını belirterek “Zira bu yola düşen karpuzlar nedeniyle bazı sürücüler istem dışı refleks yaparak yolda ziz zak çiziyordular” diye konuştu.
Neden alabileceği yükün fazlasını bu kamyonete yüklediklerini sorgulayan vatandaşımız “Herhalde beleşe buldu diye bu kadar fazla yükle yola çıktı. Hep insanlar yeyecek değil ya. Yollar da karpuz yemeli” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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