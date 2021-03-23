

Meclis toplanamadı; toplanmayacak belli ki. Nisap sorunu var.

Bağımsızlar atamalara öfkeli...

DP’de Serdar Denktaş bir ay izin aldı; YDP’de kavga büyük.

Bu duttu; bu bişirdi; bu yedi; bu da okuldan geldi...

“hani bana?”

Diyenlere demokrasiyi, insan haklarını ve geleceğimizi kurban veriyoruz...

Yazıklar olsun...

(Hüseyin Ekmekçi)







Gene geldik başa.. Kültür milliyetçiliği yaparak durumu değiştirmeye çalışacağız... Bir ankette çıkan sonuçları abartarak, contextinden kopartarak okursanız durum tabii ki böyle olur.. İstediğinizi söylediğiniz şeyin tam tersi sonuçlara sebebiyet vereceksiniz böyle giderse! Hepinize kolay gelsin. Siyaset tükenince en kolay şey mikro milliyetçilik! Orta sınıf hassasasiyetiyle solculuk. Kendi kendimizi güzelleyerek, diğer kesimi ötekileştirerek nereye ulaşmaya çalışıyoruz? Biliyorsunuz kırk defa bir şeyi söylerseniz olurmuş! Onun için eyvah gittik diyerek kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete kürek sallamayalım sakın! AKP ve Kıbrıs siyaseti ise mücadele etmemiz gereken, onunla mücadele edelim, yoksa semeri döverek bir şey elde etmeyiz aksine eşeği daha fazla azdırırız.. Benden söylemesi!!

(Mete Hatay)



İnsanlar eleştiri ile soruyor? neden esprili şekilde iştah kabartıcı yiyecekler paylaşıyorum diye.

Covid sayısı kaç, trafik kazasında ölüm, çocuğa cinsel taciz, kadına şiddet, döviz birden fırladı, mecliste ilkokul düzeyinde tartışma, uyuşturucu patladı, marketler cüzdanı eritti, pcr ve aşı karmaşası vb. bunları mı paylaşayım?

(Songuç Kürşad)



Erken kalkan yol alır dedi KKTC meclisimiz ve öğlen 12.30’da toplanmaya çalıştı ama olmadı, nisap sağlanamadı. Yarın öyle akşam üstü 5 gibi deneyin, belki sağlanır nisap, destek isterseniz seslenin...

(Meter Refikoğlu)





Soru net!

Güney Kıbrıs’a PCR testi ile geçiş var mi?

Var!

Güney Kıbrıs dünyaya açık ve günlük ortalama 400 vaka sayılarında mı?

Evet!

Bu Kuzey Kıbrıs’ın da dünyaya açık olduğu anlamına gelmiyor mu?

Geliyor!

Peki neden bu ülkeye turist gelmesi için adım atılmıyor, önlemler alınarak?

“Ama ya virüs gelirse...”

Yazacaklarım bu kadar!

(Sefa Karahasan)





Marketlerin açılış saati sabah 08.00 yerine 07.00 olsa, sabah bu denli yığılma olmaz.

İse giden memur, özel sektörde çalışan, inşaat işçisi, emekli v.s. 8'de açılır açılmaz markete saldırıyor, ateş kontrolü yapılamıyor. Maske, Mesafe hak getire.

Üst Kurul mu, yoksa Bakanlık mı? Bu işi düzeltir bilmiyorum ama bu şekilde temaslı sayısı hızla artar.

(Nezihi Beyaz)



"MİLLETİN" Meclisi'nde nisap sağlanamadı. Oturum yarına ertelendi...

Çünkü "MİLLETİN VEKİLLERİ" Meclis oturumuna katılmadı...

Hem de çözüme kavuşması gereken yüzlerce konu, geçmesi gereken onlarca yasa varken...

Döviz almış başını gitmiş...

Turizm bitmiş...

Esnaf çoktan batmış...

50 binden fazla insan işsiz kalmış...

Market fiyatları vatandaşı canından bezdirmiş...

Memlekette her gün yeni bir eylem düzenlenir olmuş...

Vakalar almış başını gitmiş...

Hastalar tedavileri için ilaç bulamamış...

Sağlık çalışanları birer birer koronavirüse yakalanmış...

Şaibeli sağlık istihdamı hakkında hala daha tek bir açıklama yapılmamış...

Uzun lafın kısası çözülmesi gereken sorunlar buradan Bağdat'a yol olmuş...

VE...

Bugün mecliste "nisap sağlanamadığı" için oturum yarına ertelendi!

Kimin vergisiyle aldığınız maaşlarla kimin meclisine girmiyorsunuz? Bu hakkı siz nereden buluyorsunuz?!

(Bahar Sancar)

