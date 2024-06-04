Deniz sezonu açıldı ama…

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde yaz aylarının başlangıcı olan Haziran ayının ilk günlerinin yaşandığı bugünlerde hava sıcaklıklarının 35 ile 40 derecelere yükselmesi nedeniyle serinlemek isteyenlerin kendini sahillere attığı bildiriliyor.
Özellikle şehirlerde yaşayan vatandaşların oldukça sıcak saatlerin yaşandığı öğle saatlerine doğru ailecek soluğu deniz kenarlarında alarak denize girdikleri veya sahilde keyif yaptıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor. Ancak son günlerde havanın rüzgarlı olması nedeniyle suyun yeterince ısınmadığı bildirilmekte.
Başta Mağusa ve Girne sahilleri olmak üzere özellikle çocuklu ailelerin halka açık plajlarda hafta sonu çok güzel saatler geçirdikleri bize ulaşan bilgiler arasında.
Ancak bazı sahillerimizde can kurtaran olmadığının dikkatlerden kaçmadığını belirten vatandaşlarımız, bu konuda yetkileri göreve davet ettiler.
 
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