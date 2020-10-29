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Hayvancılık büyük sıkıntı içinde

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancı vatandaşlarımız, yaz aylarından itibaren yükselişe geçen döviz nedeniyle oldukça büyük kayıplar yaşadıklarını dile getirerek bunun nedenlerini bizlerle paylaşarak yetkilileri göreve davet ettiler.

Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
 Özellikle hayvancılıkta ithalata dayalı yemlemenin son günlerde oldukça pahalıya mal olduğunu ifade eden hayvancı vatandaşlarımız, dövizin artması sonucunda et ve süt sektörünü büyük sıkıntıya soktuğunu vurguladılar.
Kendi inek ve besi yemlerini üretmek için ihtiyaç duydukları küspe ve mısır gibi hammaddelerin ülke dışından geldiğini söyleyen vatandaşlarımız “İthal ürünlerin de birçoğu döviz üzerinden ülke geldiği için üç ay öncesine göre fiyatlarında neredeyse % 25 artış oldu. Bu nedenle de maliyetlerimiz arttı. Ancak süt fiyatları ve et fiyatları pek değişmedi” dediler.
İthal edilen hammaddelerin ülkemizde de üretiminin yapılabileceğini ifade eden hayvancılarımız “Çare var ama iş bilen yok. Zira Türkiye’den gelen Anamur suyu ile istenildiği gibi mısır, küspe gibi hammaddeler üretilebilir” dediler.
 
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