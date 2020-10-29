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UBP’de ilçeler karıştı

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Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, önümüzdeki cumartesi günü başkanlık için kurultay gerçekleştirecek olan Ulusal Birlik Partisi’nde ilçe yönetimleri ile üyeler arasında gerginliğin hat safhaya çıktığı iddia edilmekte.

UBP’de ilçeler karıştı
  
 
Özellikle UBP Mağusa İlçe örgüt başkanının Hasan Taçoy’a açık destek vermesinin örgüt üyelerinin tepkisine neden olduğu ve örgüt başkanını istifaya davet ettikleri bildirildi.
Bu arada Güzelyurt’ta küskün bazı UBP’lilerin yeniden sahneye döndükleri bildirilirken, UBP Güzelyurt eski ilçe başkanı Osman Ekrem Uzun ve arkadaşlarının Dursun Oğuz’a açık destek verdiği kaydedildi.
Geçtiğimiz gün bu sayfadan yazdığımız eski Eğitim Bakanlarından ve milletvekillerinden Kemal Dürüst’ün kesinlikle Hasan Taçoy’a çalışmadığı bildirilirken, Dürüst’ün şu anki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu için Güzelyurt ve bölgesinde çalışmalar yürüttüğü aldığımız bilgiler arasında.
 
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