Hayvancı da süt imalatçıları da büyük sıkıntıda



Gerek ülkemizde gerekse dünyada yaşanan pandemi nedeniyle hem iç piyasada hem de ihraç edilen ülkelerde tüketimi azalan süt ve süt ürünleri nedeniyle hayvancının ürettiği sütlerin son günlerde heba olduğu bildirilmekte.

Son bir aydır süt üreticilerinin ürettiği ürünleri pazarlamakta yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle soğuk hava depolarının dolması nedeniyle bayram günlerinden itibaren özellikle inek sütü alımlarında aksama yaşanmaya başlandığı gelen bilgiler arasında.

Son günlerde bazı bölgelerde hayvancıların sütlerinin alınmaması nedeniyle sütlerini dökmeye başladıkları bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.



