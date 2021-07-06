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Hayvan leşleri doğaya bırakılmamalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı kırsal kesim sakini vatandaşlarımız, tüm uyarılara rağmen bazı kendini bilmez hayvancıların doğaya bıraktıkları hayvan leşlerinden dolayı hem çevrenin zarar gördüğünü hem de kendilerinin zarar gördüğünü belirterek sitemlerini paylaştılar.

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Hayvan leşleri doğaya bırakılmamalı
 
Bize gönderdikleri bazı fotoğrafta görüleceği gibi ölü keçi, inek ve daha birçok hayvan leşinin ovalarda bulunduğunu söyleyen vatandaşlarımız “E tabii bu hayvan leşlerinden dolayı başıboş köpekler buralara geliyor. Hal böyle olunca da daha sonra mandıralara saldırarak diğer hayvanlara zarar veriyorlar” diye konuştular.
Bölgedeki hayvancıların daha duyarlı olmasını isteyen vatandaşlarımız, ölen hayvanların gömülerek imha edilmesi gerektiğine dikkat çektiler.
 
 
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