İki gün önce düğünde gucak gucağa resim atıp, göbek atan arkadaş vaka sayıları artınca her taraf patladı kimsenin umurunda değil yazmış! Şimdi bu gibilere ne deyim ki?

(Emirali Tatlıdil)





Önceliğimiz Covid 19 Salgını olmalı. Rakamlar bizlere gösteriyor ki, iyice saldık. Düğünler, gece eğlenceleri, plajlara yığılma derken, dün 70 rakamını gördük. Yaş aralığı 17- 35… Gençler özellikle dikkat etmeli. Hastane ve oteller genç hasta- temaslı dolu

Geçtiğimiz haftaya oranla 120 vaka daha fazla… Yerel vaka sayısı 80 kişi arttı. Aktif vaka sayısındaki artış ise geçtiğimiz haftaya göre 153. Tam 153 kişi… Hastalığın kaynağı ise Girne ve Lefkoşa. Ve tekrar edeyim, gençler. Tedbir almak kaçınılmaz

Acil Durum Hastanesi’nde hasta sayısı hep 15- 25 arasıydı. Dün itibarı ile bu rakam 50 sınırına geldi. Yüzde 50 dolu kapasite ile çalışan hastane, 4 günde bu noktaya geldi. Vakalar böyle devam ederse hafta sonuna kalmaz, hastane yüzde 100 dolar

37 Girne, 17 Lefkoşa’da vakaya rastlandı. Bu dağılım kümelenme de değil, bildiğiniz köy köy, mahalle mahalle vakalar var. Ne demiştik? Rakamları bilmezseniz yönetemezsiniz. Rakamlar son derece detaylı bir şekilde tutuluyor

(Hüseyin Ekmekçi)







Eski Şövalyeler Ve Sir’ler...

Taze milliyetçiler...

Eskiden onurlu olmak, namuslu olmak, gururlu, onurlu olmak bir meziyet bir farklılık değil sıradan doğal bir şeydi...

Olması gerekendi, öyleyidi de...

Sahtekar, üç kağıtçı, namusuz olmak bir farklılıktı, enderlikti, tanınmışlık ve bilinmişlikti....

Amma namusuzluğun dahi bir seviyesi bir edabı vardı...

Hem yapan İçin bir anlam taşıyordu hem de halk bazen haklılık da buluyordu...

Şimdi namuslu onurlu olmak bir farklılık, enderlik ve aranmışlık oldu...

Amma Böylesi durumunda bile haklı olacağınız anlamına da gelmiyor...

Haklılık genel kuralara ahlaka ve kişiliğe göre değil ilişkilere ve çıkarlara göre yer bulur...

Onursuzluk gurursuzuk o kadar ayağa düştü ki, artık sıradan oldu, doğal Ve olması gerekenmiş gibi kabul gördü, cazibesi de kalmadı...

Bunu da Yaşamımızın her sahnesinde görüyor, hissediyor ve yaşıyoruz...

Bu gibilerinden siz kaçsanız da kurtulamazsınız, onlar gelip sizi bir yerlerde buluyor...

Bu namussuzlar kalkıp bir size dürüstlük ve namus dersi vermeye kalkmaları yok mu..,

Tıpkı Milli konularda olduğu gibi...

Yıllarca bu toplumun aleyhinde İngiliz’e, yahudiye, Rum’a Çalışanların, 2.ci ve 3.cü nesilden çocukları ve torunları şimdi bize milliyetçilik dersi vermeye çalışıyor...

Ülke için canını verenler, ve 2.ci 3.cü nesilden çocukları bu gün yani Gerçek anlamda Millet için çalışan dedelerin torunları ya vatan haini ilan edildi ya da her an ilan edilebilinir konumunda...

Herkesten daha çok Türkiye’ye yakın olduğunu söyleyenler ve buna inandırılalar bilmelidir ki bu gibi insanlar her zaman gücün, kutret’in yanında yer almışlardır...

Bu Size ya da Türkiye’ye olan özel bir durumdan, ya da gönül bağından değildir.

Bu onların varlıklarını, hayat bulmalarını ve ayrıcalıklı olarak yaşama istemindendir.

Yani Türkiye’nin yerinde bir başka ülke olsaydı, Ermeni, Yahudi veya İngiliz, Alman, Fransız fark etmez onlara da ayni bağlılığı fazlasıyla göstereceklerdi...

Geçmişte atalarının da yaptıkları gibi...

Artık Şövalye mi yoksa Sir mü olurlardı onu bilemem amma mutlaka madalyaya layık görülür Kılınçla ya da Haçla vaftiz edilir nişanları takılırdı...

(Gürsel Uzun)



Vakalar her geçen artıyor... Delta'nın da görülmesiyle, tedbirlere daha bir özen göstermeliyiz... Gidişat hiç de iyi bir yere gitmiyor...

(Serkan Soyalan)



Bence rotasyona geçme zamanıdır!

Bu vakalar her yerden patladı!

Bir kez daha kapanmak herkesin sonunu getirir.

Ve eminim ki kimsenin aklında kapanma yoktur.

Ama iş işten geçmeden frenlere basmak gerek!

Rotasyonla çalışıldığı zamanlarda da işler yürütülüyor.

Düğünlerde sarılıp öpüşmeye hiç gerek yok!

Tıklım tıkış olmaya gerek yok eğlence yerlerinde!

Önlemler alınmazsa çok kötüsünün yaşanacağı gün gibi aşikar!!!

"Aşı oldum" demek yetersiz!

"Maske taktım" demek yetersiz!

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ne yazık ki...

Bizler hayatımızın bu yeni gerçeğiyle, yeni kurallara bağlı olarak sürdürmeye alışmalıyız yaşamımızı...

(Sevdiye Gökaydın)