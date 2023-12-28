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Hastalıklara davetiye

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Hastalıklara davetiye
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Ayaklı Gazete’ye Mesarya bölgesinde bir köyden ulaşan çevre duyarlısı vatandaşımız, fotoğrafta görülen yavru dananın ölü olarak köyün hemen dışında bulunan çöplük alana atıldığını bildirerek, bunu yapan veya yapanların insan olmadığını dile getirerek isyanlarını paylaştı.
Bu gibi ölü hayvanların ilaçlanarak veya kireçlenerek toprağa gömülmesi gerektiğini dile getiren duyarlı vatandaşımız, “Herkes kafasına göre bu şekilde çevreye ölü hayvan bırakırsa hastalık yayılacak bunu da mı bilmiyorlar” diyerek sitem etti.
Buraya çöplüklerin atılmasının da yasak olduğunu ancak bazı kendini bilmezlerin buraya çöplüklerin atılmaya devam ettiğini belirten vatandaşımız, “İnsan kendi yaşadığı yeri neden böyle kirletir aklım almıyor” diyerek herkesi biraz daha duyarlı olmaya davet etti.
 
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