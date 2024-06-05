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Devlet hastanelerinde kayıt ücreti de zamlandı

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Devlet hastanelerinde kayıt ücreti de zamlandı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda herşeye yapılan zamlarla bellerinin büküldüğünü ifade ederek bu zamların en fazla da devlet eliyle yapılmasından dolayı isyanlarını paylaştılar.
Özel hastanelerde tedavi almak yerine devlet hastanelerine giden vatandaşlardan alınan kayıt ücretlerine zam yapıldığını aktaran vatandaşlarımız, kayıt ücretinin 150 TL’ye yükseldiğini ifade ederek adeta isyan ettiler.
Vatandaşlarımız “KKTC Sağlık Bakanı görevinden istifa etsin. Devlet hastanesinde bundan sonra kayıt ücreti 150 TL olmuştur. KKTC hükümetini istifaya davet ediyoruz. Bu ücret kabul edilemez bir artıştır” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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