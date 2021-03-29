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Harup ağaçlarını kurtarmak için fareyle mücadele başlamalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizin önemli değerlerinden olan Harup ağaçlarının farelerden dolayı kurumaya devem ettiğini ve bu gidişle ülkede harup kalmayacağını dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

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Harup ağaçlarını kurtarmak için fareyle mücadele başlamalı
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Farelerle mücadele için çok geç kalmadan adım atılması gerektiğini ifade eden doğasever vatandaşlarımız “Geleceğimiz için, katma değeri olan bu ağaçlarımızın acilen farelerden kurtarılması gerekir. Bunun içinde doğal yöntemlere başvurulmasında fayda var” dediler.
Yıllardır doğaya fare zehirleri bırakılarak fareyle mücadele edilmeye çalışıldığını ancak bir arpa boyu yol alınmadığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Fareyle mücadele için zehir kullanarak doğada farenin en büyük düşmanı olan yılanları da zehirlediğimiz için fareler azalmak yerine çoğaldılar” dediler.
Harup ağaçlarının farelerden kurtarılması için bundan sonra yapılması gerekenin doğal dengeyi sağlamak olduğunu belirten doğasever vatandaşlarımız “Bunun içinde farelerin en büyük düşmanları olan yılan popülasyonunu çoğaltmak gerekir. Ayrıca avcılarımız, doğada karşılarına çıkan yılanları vurmamalı” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
 
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