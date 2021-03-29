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İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yaşanan kazaların ardı arkası kesilmemesine karşın birçok sürücünün kural tanımazlık ve uyarılara dikkat etmeden yollarda sürüş yaptığını dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

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İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
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Özellikle iş araçlarının sürekli olarak yollarda bulunduğunu ancak bu iş araçlarının ya gereğinden fazla yük taşıdığını veyahut trafiğe uygun olmayan şekillerde yükler taşıdıklarını belirten vatandaşlarımız fotoğrafta görülen van kamyonetin de bunlardan biri olduğunu kaydettiler.
Bu fotoğrafı geçtiğimiz hafta Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Haspolat kavşağı yakınlarında çektiklerini belirten vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görülen kamyonet bir mobilya şirketine ait bir araçtır. Herhalde uzak bir ere gidiyordu. Ancak görüldüğü gibi kalaslar neredeyse yola değecek. Bu kalasların bir anda yola sürtünmesi ile anayolda bir facianın yaşanması kaçınılmaz olabilir. Ama bunu düşünen sürücülerimiz git gide azalıyor” diyerek sitem ettiler.
Bu aracın bu şekilde yollarda kullanılmaması için gerek iş sahiplerinin gerekse polislerin gerekli uyarıları veyahut denetimleri yapması için herkesi göreve davet eden vatandaşlarımız “Birilerinin canının yanmasını beklemeyelim” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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